Usa, Coca Cola batte Pepsi che scivola al terzo posto nelle vendite

Questo mese è arrivata la sorprendente notizia che, dopo più di un secolo di battaglie campali – tra cui scaramucce pubblicitarie, marketing frenetico e test di assaggio sia sulla Terra che nello spazio – le guerre della cola sono ufficialmente finite. La Coca-Cola è sempre stata la vincitrice, ma la sua rivale di lunga data, la Pepsi, non era più la numero due. Invece, un nuovo sfidante è salito al secondo posto: Dr Pepper.

La classifica di Beverage Digest

Il colpo di grazia è stato dato da Beverage Digest, testata specializzata con sede ad Atlanta, che a fine maggio ha pubblicato una classifica aggiornata dei 10 migliori marchi statunitensi di bevande gassate nel 2023 in base al volume delle vendite. In testa c'è la Coca-Cola Classic, con una quota di mercato in volume del 19,2%, seguita da Dr Pepper, che ha superato la Pepsi, dall'8,34% all'8,31%. Questa non è, in realtà, la prima volta che Pepsi cade al terzo posto. Nella classifica Beverage Digest, dal 2010 al 2013, è stata sostituita da Diet Coke, ora numero cinque.