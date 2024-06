Thailandia, raro caso di parto gemellare per un elefante. VIDEO

Ambiente

La specie, un tempo ritenuta un tutt'uno con quella delle Savane, ha subito un calo di esemplari dell'86% negli ultimi 50 anni. Per questo è stata inserita nella categoria delle specie 'in pericolo critico' dall'International Union for Conservation of Nature. La colpa? Il bracconaggio per l'avorio ma anche la riduzione dei suoi spazi vitali a causa dell'attività umana