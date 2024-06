Nuova Zelanda, fiamme dal motore Boeing 737 a causa di bird strike

Passeggeri illesi

Il volo diretto a Melbourne era partito da Queenstown lunedì sera, ma poco dopo l'aereo si è diretto a sud, anziché a ovest verso Melbourne a causa di un incendio al motore. Il velivolo con a bordo 67 passeggeri e sei membri dell'equipaggio, è atterrato in sicurezza circa 50 minuti dopo all'aeroporto di Invercargil, a circa 150 km a sud di Queenstown, con l'immediato intervento dei camion dei pompieri sulla pista. "Al momento non siamo a conoscenza di danni fisici ai passeggeri o all'equipaggio", ha detto Stuart Aggs, direttore operativo di Virgin Australia. L'amministratore delegato dell'aeroporto di Queenstown, Glen Sowry, ha detto che un uccello impigliato nel motore è la causa più probabile dell'incidente. "In questa fase, riteniamo altamente probabile che si sia trattato di un impatto con un volatile, ma fino a quando il motore non sarà ispezionato dagli ingegneri di Invercargill non saremo in grado di confermarlo con certezza", ha affermato.