Introduzione

Nell’analisi stilata dal Corriere della Sera emerge come l’aeroporto sardo, seguito dagli scali di Venezia e Verona, sia stato quello con i rincari maggiori per i biglietti delle tratte nazionali rispetto a un anno fa. Al contrario, quelli di Ancona, Pescara e Rimini, a cui si aggiunge anche quello di Roma Ciampino, si contraddistinguono come quelli con la maggiore diminuzione di prezzo. Per quanto riguarda le tratte internazionali a spiccare tra i maggiori aumenti sono Lamezia Terme e Torino, che registrano rispettivamente +29% e +20%, mentre Alghero, Catania e Olbia sono tra quelli con i costi in discesa.

Per l’estate la situazione non sembra essere destinata a cambiare: aumenti significativi saranno registrati sui voli in partenza da Treviso e Cagliari per le tratte nazionali, da Torino per quelle internazionali. A registrare un segno meno saranno i due scali romani, Fiumicino e Ciampino, e Milano Malpensa.