Maryland, annullate 175mila condanne per possesso di Marijuana

Lifestyle

Giornata della cannabis, come e quando la si usa a scopi terapeutici

I prodotti a base delle infiorescenze della pianta sono utilizzati in molti campi, dalla gestione del dolore cronico, non solo oncologico, alla stimolazione dell’appetito nei casi di cachessia e anoressia. In Italia l'unico soggetto autorizzato a coltivare le piante è lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze (SCFM), alle dipendenze dall’Agenzia Industrie Difesa (AID)

Il 20 aprile è la giornata mondiale della cannabis. Ogni anno si tengono eventi per discutere della sua legalizzazione o liberalizzazione dove il consumo ricreativo non è ancora concesso e per celebrarla dove invece lo è. In Italia, la legge vieta il consumo di cannabis a scopo ricreativo. È però ammesso quello a fini medici: la comunità scientifica è concorde nel riconoscere alla cannabis proprietà benefiche nel trattamento di determinate patologie

Si stima che ogni anno, in Italia, il fabbisogno di cannabis utilizzata a scopo terapeutico abbia raggiunto i 1600kg, da destinare a circa 50mila pazienti. I dati forniti dal Ministero della Salute, secondo le associazioni che si occupano di promuovere l’utilizzo della pianta in ambito medico, sarebbero però sottostimati: un sondaggio dell’estate 2022 del Comitato Pazienti Cannabis Medica ha messo in luce come il 74% degli intervistati abbia dichiarato di non riuscire a reperire con costanza il prodotto