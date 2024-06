G7 Puglia, il tour delle First Lady tra ulivi, musei e trulli

Per la Puglia, il vertice G7 in corso a Borgo Egnazia è anche un'occasione preziosa per fare pubblicità alle straordinarie bellezze del territorio. Ecco allora organizzato un programma di visite iniziato ieri all'uliveto millenario di Fortezza di Pettolechia e proseguito oggi a Grottaglie, Alberobello fino a Martina Franca, spostandosi a bordo di un treno storico. Circa una settantine le persone nella delegazione, tra cui il First Gentleman Heiko von der Leyen, la moglie del presidente del Consiglio Ue Michel Amèlie Derbaudrenghien, la moglie del cancelliere tedesco Scholz Britta Ernst, Ritu Banga (moglie del presidente della Banca Mondiale) e la moglie del premier giapponese Kishida, Yuko Kishida.