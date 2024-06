Germania, a Limburg an der Lahn vince referendum per uccidere piccioni

Politica

Manovra, scontro su norma per cacciare i cinghiali

Ai cacciatori serviranno una regolare licenza e un corso di formazione per poter eliminare cinghiali o altre specie in nome della sicurezza stradale, della tutela della pubblica incolumità, del patrimonio storico artistico e dei terreni agricoli, anche nelle aree urbane. Respinta in Aula alla Camera la richiesta delle opposizioni di stralciare i commi del maxiemendamento relativi alla norma che consente la caccia in città

Anche la caccia è stata uno dei temi su cui si è molto discusso in Manovra. E su cui è avvenuto uno scontro tra maggioranza e opposizione. Ecco cosa è successo e su quali punti si è inasprito il confronto

Con regolare licenza e un corso di formazione, i cacciatori potranno partecipare ai "piani di controllo della fauna selvatica", sotto il coordinamento "dei corpi di polizia regionale o provinciale". In pratica, potranno eliminare cinghiali o altre specie, in particolare ungulati, in nome della sicurezza stradale, della tutela della pubblica incolumità, del patrimonio storico artistico e dei terreni agricoli, anche nelle aree urbane. Il tutto nell'alveo di piani autorizzati dalle Regioni, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale