Uk, bimba di 5 anni va a scuola da sola: "La mamma non si sveglia"

Una storia commovente arriva dal Galles, dove in una cittadina vicina a Blackwood una bambina di cinque anni è rimasta seduta tutta la notte sul pavimento di casa con la madre priva di sensi, prima di andare da sola a scuola per chiedere aiuto indossando il suo vestito da principessa. La madre della piccola, Leisha Davies, era stesa sul pavimento di casa, affetta da uno choc settico dopo aver affrontato un intervento all'intestino, mentre il marito era fuori casa per un turno di notte al lavoro. La storia, che risale a gennaio, è raccontata dalla Bbc . Raggiunta la scuola a piedi, la bimba ha detto ai suoi insegnanti: "La mamma è sul pavimento e non riesco a svegliarla".

La donna, dopo essere stata salvata, è stata in coma per settimane

"Poppy ha aperto tutte le tende e le persiane della casa e ha acceso tutte le luci per cercare di attirare l'attenzione", ha raccontato la madre Leisha, ricordando gli ultimi momenti prima di perdere i sensi. "Ma quando non è venuto nessuno, ha passato la notte con me". La mattina dopo la bimba, indossando ancora l'abito da principessa con cui aveva giocato prima che la madre si sentisse male, si è incamminata verso la scuola, dove gli insegnanti hanno chiamato i soccorsi. La madre ha poi trascorso in ospedale le settimane successive all'episodio in coma. Ora la donna spera che la sua storia possa aumentare la consapevolezza sui sintomi della setticemia, e incoraggiare le persone a parlare ai propri figli su come comportarsi in caso di emergenza.