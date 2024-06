Elezioni Usa, Caucus democratici a Guam e Virgin Islands: i risultati

Joe Biden ha vinto i caucus democratici di sabato 8 giugno a Guam e Virgin Islands. Il presidente degli Stati Uniti in carica, come riporta l’ Associated Press , si è aggiudicato 467 voti su 469 nei caucus dell'arcipelago delle Vergini nel Mar dei Caraibi, superando la sfidante Marianne Williamson, che ha riveduto 1 preferenza e il voto uncommitted, cioè “non schierato” (1 voto).

Le votazioni a Guam e Virgin Islands



L'isola di Guam nell'Oceano Pacifico e l'arcipelago delle Vergini nel Mar dei Caraibi, così come Puerto Rico, non sono veri e propri Stati americani e, per questo motivo, non possono partecipare alle elezioni. Gli elettori sono però stati chiamati al voto per esprimere la propria preferenza sul candidato democratico che correrà il prossimo 5 novembre per la carica di presidente degli Usa. “La nostra isola e il nostro Paese hanno bisogno di una leadership che continui a investire nelle persone, migliori le nostre infrastrutture, si concentri sulla sostenibilità e sul nostro ambiente e protegga i diritti delle donne”, ha riferito sabato il presidente del Partito democratico di Guam, Tony Babauta.