Danimarca, premier Frederiksen annulla impegni dopo aggressione

Sono tanti i leader politici internazionali che hanno espresso la propria solidarietà alla prima ministra danese Mette Frederiksen, aggredita in strada a Copenaghen lo scorso 7 giugno. La premier, 46 anni, è stata presa a pugni a Kultorvet, un'affollata piazza nel centro della capitale, da parte di un uomo di 39 anni che è stato in seguito arrestato. Trasportata all'ospedale Rigshospitalet per un controllo, la leader del partito socialdemocratico danese si è detta “scioccata” da quanto accaduto. Secondo la stampa danese, le sue condizioni sono buone e le conseguenze dell'attacco sarebbero un leggero colpo di frusta e un trauma psicologico. Nel frattempo, però, tutti i suoi impegni politici sono stati annullati e, oggi alle 13, è prevista anche l'udienza al tribunale di Frederiksberg contro l'aggressore.

I messaggi di solidarietà

Moltissimi i messaggi di solidarietà ricevuti dalla prima ministra: dal segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, a molti dei leader europei e mondiali. Tutti hanno condannato la violenza che, per la seconda volta in meno di un mese, ha colpito un capo di un governo proprio a ridosso delle elezioni europee. Il primo era stato Robert Fico, ferito a metà maggio in quello che fu un tentativo di omicidio. Intanto in Danimarca, il ministro per la cooperazione e la politica climatica, Dan Jorgensen, ha stigmatizzato i commenti contro la leader che si sono diffusi sui social media dopo l'aggressione di ieri. "Una piccolissima minoranza nel nostro Paese non rispetta la democrazia. Rischiano di rovinare anche tutti gli altri danesi".