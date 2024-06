In Corea del Sud il primo sciopero alla Samsung Electronics

La direzione dell'azienda aveva avviato già da alcuni mesi i negoziati con i sindacati, in vista del rinnovo di contratto e dell'aumento dei salari, ma le parti non sono riuscite a ridurre le distanze. Proprio il colosso, in una nota, ha spiegato di essere "impegnato con le organizzazioni dei lavoratori" e di volerlo essere anche in futuro. Ma alcuni lavoratori hanno messo in atto le proteste davanti alla sede di Seul

Uno sciopero di un solo giorno ma che fa comunque rumore, essendo la prima mobilitazione in assoluto. E’ quella in corso in Corea del Sud presso la Samsung Electronics, uno dei maggiori produttori di smartphone al mondo e anche una delle poche aziende a livello globale a produrre chip di memoria di fascia alta utilizzati per l'intelligenza artificiale generativa. Il management dell'azienda, infatti, è bloccato sin da gennaio scorso in trattative con il sindacato sul rinnovo di contratto e sull’aumento dei salari, ma le due parti non sono riuscite a trovare un punto d’incontro.