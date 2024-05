Samsung, stallo sui salari: verso primo sciopero di sempre

Lo stop al lavoro è previsto per la giornata del 7 giugno. Azienda e sindacati non sono riusciti ad appainare le loro divergenze in fatto di stipendi, bonus e giorni di ferie annuali. "Dichiariamo uno sciopero a causa dell'atteggiamento della direzione che non tiene conto dei lavoratori", hanno annunciato i rappresentanti in diretta durante una conferenza stampa

Samsung Electronics si prepara al primo sciopero nella storia del colosso sudcoreano. I sindacati della multinazionale hanno reso nota oggi la loro intenzione di scioperare in risposta alla fase di stallo delle trattative salariali. La direzione del gruppo tecnologico e le organizzazioni dei lavoratori hanno tenuto colloqui e trattative da gennaio, ma non sono riusciti a ridurre le loro divergenze. "Dichiariamo uno sciopero a causa dell'atteggiamento della direzione che non tiene conto dei lavoratori", hanno riferito i sindacati, annunciando l'iniziativa che rischia inevitabilmente di creare danni alla catena di rifornimento globale dei microchip.

Sindacati: stop alla repressione del lavoro

Il sindacato, al quale appartengono quasi 30mila lavoratori del colosso di elettronica, ha stabilito il 7 giugno come giornata di stop al lavoro, oltre ad altre misure di protesta che l’unione dei lavoratori metterà in atto. Lo scontro è sui salari: dopo la decisione della società di aumentare gli stipendi del 5,1%, il sindacato ha affermato di volere anche un giorno in più di ferie annuali e bonus trasparenti basati sulle prestazioni. Su questo la società si è arenata. "Non possiamo più tollerare la repressione del lavoro, la repressione sindacale”: con questo striscione in mano i rappresentanti dei lavoratori hanno quindi annunciato lo sciopero in diretta durante una conferenza stampa.