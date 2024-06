Giornata bambini vittime di aggressioni, Onu: “Hanno bisogno di pace”

“I bimbi non sono un target, hanno bisogno di protezione. Ogni giorno, in guerra si trovano ad affrontare orrori indicibili”, ha sottolineato l’Onu in occasione dell’edizione 2024 della Giornata internazionale

Il 4 giugno di ogni anno si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressioni. L’obiettivo della giornata, istituita il 19 agosto del 1982 durante una sessione speciale dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, è quello sensibilizzare e prendere atto del dolore che affligge i bambini che in tutto il mondo sono vittime di abusi fisici, mentali ed emotivi.

Onu: “I bambini hanno bisogno di pace e protezione”



“I bambini hanno bisogno di pace e protezione. Non sono un target”. Questo è il messaggio pubblicato su X dall’Organizzazione mondiale delle Nazione Unite (Onu), in occasione dell’edizione 2024 della giornata. Ogni giorno, i bambini che vivono in guerre in tutto il mondo “si trovano ad affrontare orrori indicibili”, ha sottolineato l’Onu.