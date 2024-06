Elezioni in India, in corso lo spoglio: partito di Modi sfiora il 40%

La Commissione elettorale indiana ha dato il via al conteggio dei voti. Durante la maratona elettorale, durata sei settimane, hanno votato 642 milioni di cittadini. In giornata è prevista la proclamazione dei risultati, con il primo ministro nazionalista Narendra Modi sicuro di vincere il terzo mandato consecutivo. Le proiezioni ricavate dai primi risultati ufficiali mostrano l'alleanza Nda, guidata dal premier, in testa ma le opposizioni più avanti di quanto predetto dagli exit poll ascolta articolo

In India è in corso lo spoglio delle elezioni legislative. La Commissione elettorale, infatti, ha dato il via al conteggio dei voti. Durante la maratona elettorale, durata sei settimane, hanno votato 642 milioni di cittadini. In giornata è prevista la proclamazione dei risultati, con il primo ministro nazionalista Narendra Modi sicuro di vincere il terzo mandato consecutivo. Le proiezioni ricavate dai primi risultati ufficiali mostrano l'alleanza Nda, guidata dal premier, in testa ma le opposizioni più avanti di quanto predetto nei giorni scorsi dagli exit poll. Per formare il governo in India è necessario che un singolo partito, o una alleanza, abbiano almeno 272 sui 543 seggi totali del Parlamento.

Le elezioni in India Gli elettori indiani, quindi, sono stati 642 milioni. Secondo il capo della Commissione Elettorale Rajiv Kumar, "si tratta di un record mondiale, un momento storico per tutti noi". Il dato, ha aggiunto, "mostra l'incredibile potere degli elettori indiani che hanno preferito il voto all'apatia, la convinzione al cinismo e hanno riconfermato l'ineguagliabile forza della democrazia indiana". Dei 642 milioni di elettori, 312 milioni sono state donne, quasi la metà. I 642 milioni costituiscono il 66,3% del totale degli aventi diritto, in leggero calo rispetto alle ultime elezioni generali del 2019. Nel corso delle sei settimane di voto, iniziate lo scorso 19 aprile e terminate l'1 giugno, non si è verificato nessun episodio rilevante di violenza. Gli elettori hanno votato in sette fasi nell'arco delle sei settimane, per facilitare l'immensa operazione logistica. Una delle ultime città in ordine di tempo a esprimersi è stata Varanasi (o Benares), città santa indù situata nel nord del Paese, dove affluiscono i fedeli che vengono a cremare i propri morti sulle rive del Gange.

L'attesa per i risultati I seggi si sono chiusi l'1 giugno, quando i vari funzionari hanno impacchettato le macchine per il voto elettronico e sigillato le custodie con cera di candela, in linea con i regolamenti elettorali, in vista del conteggio dei voti. Secondo le previsioni, il primo ministro Narendra Modi, 73 anni, vincerà il terzo mandato. I primi exit-poll parlano di una larga maggioranza per la Nda, la coalizione guidata dal Bjp, il partito di Modi. Le proiezioni sui dati ufficiali, invece, sembrano ridurre il distacco con l'opposizione. Sui 543 seggi del parlamento indiano, la maggioranza richiesta per formare il governo è di 272.

Modi "fiducioso" della vittoria Modi si è detto comunque "fiducioso" della vittoria: ha già regalato al suo partito, il Bharatiya Janata Party (Bjp), due vittorie schiaccianti nel 2014 e nel 2019, in gran parte grazie al suo appello all'elettorato indù. L'opposizione lo ha accusato di stigmatizzare i musulmani e di alimentare conflitti interreligiosi e le tensioni religiose. Diverse inchieste legali aperte contro i suoi oppositori e un'inchiesta fiscale che quest'anno ha congelato i conti bancari del Congress, il più grande partito dell'opposizione indiano, hanno ulteriormente rafforzato l'ascesa di Modi. L'immagine di Narendra Modi è stata rafforzata in patria anche dalla crescente influenza diplomatica ed economica dell'India, che nel 2022 ha superato la Gran Bretagna come quinta economia mondiale.