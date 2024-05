India, il nazionalismo Hindu di Modi divide il Paese

Lo slogan elettorale del premier Narendra Modi è "Hindu first", prima gli Hindu. Da 10 anni l'Hindutva è l'ideologia al potere in India e pervade sempre di più la politica e la società indiana. Per chi ci crede è un ritorno alle origini, per i critici mette invece a rischio la laicità dello Stato e alimenta la discriminazione e l'odio per i circa 200 milioni di musulmani

Il nazionalismo Hindu, o Hindutva, invece, ormai al potere dal 2014 in India, è una ideologia all’apice del proprio successo. Anche per questo chi non la condivide ne ha sempre più paura.

L'Hindutva è un movimento ideologico che si presenta apertamente come Hindu first. Ma il Nazionalismo Hindu è presente nel dibattito politico da circa un secolo, quando nacque l'organizzazione paramilitare di destra RSS, di cui Modi è membro fin dalla giovinezza. I primi teorici dell’Hindutva in origine si ispirarono anche al fascismo italiano, preso a modello per le capacità di organizzazione politica del partito, per la propaganda e per l’ideologia.

Ma cos'è l’Hindutva? Come tutti i nazionalismi è una ideologia identitaria, di appartenenza, in questo caso soprattutto religiosa, che mira a esaltare le radici hindu dell'India, e a promuovere la supremazia Hindu rispetto alle altre religioni, in particolare verso l'Islam, praticato da circa 200 milioni di indiani.

Da quando Modi è al potere l’Hindutva pervade sempre più profondamente la società e la politica indiana. Per i suoi fautori è un ritorno alle origini, per i critici è invece un attacco alla democrazia secolare, alla laicità dello stato ma soprattutto è una ideologia divisiva, che tende ad emarginare e a discriminare tutto ciò che non è Hindu, a partire dai musulmani. Per Yamini Aiyer, ricercatrice, il nazionalismo hindu "scatena l’intolleranza, il pregiudizio, l’odio e un certo livello di violenza e colpisce in particolare i 200 milioni di indiani musulmani".

Aiyer ci parla in particolare del Citizenship amendment act, approvato nel 2019 ma i cui decreti attuativi sono stati pubblicati a pochi giorni dalle elezioni, che "introduce per la prima volta la religione come un ingrediente che determina il percorso verso la cittadinanza". Per la naturalizzazione dei cittadini che provengono dai paesi limitrofi, Bangladesh, Afghanistan e Pakistan è infatti stabilito un percorso facilitato per tutti quelli che non sono musulmani. Ma anche secondo la scrittrice e giornalista Swati Chaturvedi Modi e il Bjp sono contro i musulmani: " La loro intera ideologia è solo contro i musulmani. Pensano che i musulmani hanno conquistato l’India e che Modi l’abbia riportata indietro all'età dell’oro degli Hindu".

Il tempio di Rama ad Ayodhya

Per capirne di più siamo andati ad Ayodhya, in Uttar Pradesh, lo stato roccaforte del partito di Modi dove il premier ha fatto costruire, dopo anni di promesse, il tempio di Rama sulle ceneri di una moschea del 1500 abbattuta dagli integralisti Hindu nel 1992.

L’inaugurazione del tempio di Rama, trasmessa in diretta tv e cinematografica il 22 gennaio del 2024 è un pieno successo di Modi e non a caso ha segnato l’inizio della sua campagna elettorale per la rielezione a un terzo mandato. In quell’occasione Modi, pur essendo primo ministro, si è presentato in vesti di certo più confessionali che laiche.

La distruzione della moschea scatenò le più gravi violenze religiose dell'indipendenza dell'India nel 1947, con quasi 2000 morti, in maggioranza musulmani. Il diritto a costruire un tempio su questi luoghi è stato richiesto a lungo dai nazionalisti hindu, perché qui sarebbe nato settemila anni fa il dio Rama, settima incarnazione di Vishnu.

Costato 240 milioni di dollari, il tempio di Rama è adesso il simbolo della nuova India del premier Modi, l'apogeo della politica Hindu first.

Non solo adesso ad Ayodhya un tempio Hindu sorge sulle rovine della moschea abbattuta nel 1992, ma Modi ha regalato al paese una nuova città santa. Qui tutto è in costruzione per attirare milioni di pellegrini e tutti sembrano essere grati a Modi, e convinti seguaci della sua ideologia.