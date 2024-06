New York, coppia pesca in un laghetto cassaforte con 100mila dollari

Pesca da record per una coppia di appassionati di New York, abituati a imbattersi con la calamita in oggetti vecchi, come scarpe o biciclette, e incappati stavolta in una la cassaforte con un bottino di 100mila dollari. James Kane e Barbie Agostini, questi i nomi della coppia di appassionati pescatori, ha messo a segno l'incredibile ritrovamento in un lago nel Corona Park di Flushing Meadows. Potranno tenere tutto il denaro secondo la polizia, che ha fatto le verifiche del caso, ma le banconote, per loro sfortuna, sono in gran parte lesionate.