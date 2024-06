Islanda, Tomasdottir è la nuova presidente col 34% dei voti

5 punti percentuali di vantaggio sulla favorita



Tomasdottir ha battuto a sorpresa Jakobsdottir, nota anche oltre confine per le sue posizioni progressiste e femministe, ottenendo il 34,3% dei consensi. La sfidante ha sfiorato il risultato atteso, fermandosi però al 25,2%. Terza, al 15,5%, l'attuale direttrice dell'agenzia energetica statale e docente ad Harvard, Hrund Logadottir. Secondo i dati preliminari, la partecipazione al voto è stata di oltre il 64% dei circa 267mila elettori aventi diritto, la più alta in un'elezione presidenziale dal 1996.



Jakobsdottir ha ammesso la sconfitta in mattinata



In mattinata, quando sono stati resi noti i primi risultati, Jakobsdottir ha ammesso la sconfitta e si è congratulata con Tomasdottir, augurandole buona fortuna. "So che sarà una buona presidente", ha riferito alla televisione nazionale Ruv. In Islanda la figura del presidente ricopre una posizione prevalentemente cerimoniale, agendo come garante della costituzione e dell'unità nazionale. Ha tuttavia il potere di veto legislativo e di indire referendum. A queste elezioni si presentavano 12 candidati in totale, tra cui Hrund Logadottir, presidente dell'Agenzia nazionale per l'energia, il comico ed ex sindaco di Reykjavi'k Jon Gnarr e il politologo Baldur Thorhallsson.