Elezioni in Islanda, chi sono i candidati alle presidenziali

L'Islanda si prepara a eleggere il nuovo o la nuova presidente. Domani, 1° giugno, i cittadini islandesi si recheranno alle urne per esprimere la propria preferenza sui 12 candidati alla corsa presidenziale. Tra i nomi però non compare l'attuale presidente Gudni Th. Johannesson che, nonostante fosse idoneo a ricoprire il terzo mandato, dopo essere stato eletto nel 2016 e poi nel 2020, ha dichiarato a inizio anno che non avrebbe corso per le elezioni 2024.

Imprenditore e attivista per la pace, Ástþór Magnússon, 70 anni, si è candidato più volte alle elezioni presidenziali – nel 1996, 2004, 2012 e 2016 – senza mai essere eletto. Noto per le sue posizioni filorusse, Magnússon è noto soprattutto per aver fondato la prima società di carte di credito in Islanda.

Ex primo ministro dell'Islanda dal 2017 fino al 9 aprile scorso, Katrin Jakobsdottir è stata anche membro dell'Althing, il parlamento nazionale supremo del Paese, dal 2007 al 2024. Presidente del Movimento Sinistra-Verde islandese dal 2013, ha ricoperto anche la carica di ministra dell'Istruzione, della Scienza e della Cultura dal 2009 al 2013. Oggi concorre per diventare presidente dell'Islanda.

Avvocato ed ex giudice del tribunale distrettuale di Reykjavík, Arnar Þór Jónsson, 52 anni, si è recentemente dimesso dall'incarico di vice deputato del Partito dell'Indipendenza per correre alle elezioni presidenziali islandesi del 2024. In un'intervista a The Reykjavík Grapevine ha dichiarato che “la democrazia islandese è in grave declino” e che “per ripristinarla e difenderla occorre uno sforzo concentrato”.

Attore, comico e politico islandese, Jon Gnarr è noto nel Paese per essere stato, dal 2010 al 2014, il sindaco della capitale Reykjavík. Fondatore nel 2009 del Best Party, nato come satira e divenuto in seguito un vero e proprio partito politico, Gnarr è poi entrato a far parte dell'Alleanza socialdemocratica nel 2017.

Helga Þórisdóttir ricopre attualmente il ruolo di Garante per la protezione dei dati personali. Laureata in giurisprudenza ed ex pubblico ministero, correrà alle presidenziali del 2024.

Imprenditrice ed ex membro del team fondatore dell'Università di Reykjavík, Halla Tómasdottir si era già candidata alle presidenziali nel 2016, dove aveva ottenuto il 27,9% dei voti arrivando seconda dopo il presidente in carica Johannesson, che aveva invece conquistato il 39,1% delle preferenze.

Ásdís Rán Gunnarsdóttir



Imprenditrice, modella e produttrice televisiva islandese, Ásdís Rán Gunnarsdóttir, 44 anni, ha annunciato la sua corsa alle presidenziali del Paese nel gennaio 2024.

Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir

Attrice e conduttrice televisiva, Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir è anche produttrice e scrittrice. Ha recitato in produzioni opere teatrali, da My Fair Lady a Fiddler on the Roof. È apparsa anche in numerosi programmi o commedie televisive, come i film Beowulf & Grendel nel 2005 ed Eden del 2019.

Viktor Traustason

Economista islandese, Viktor Traustason inizialmente è stato giudicato inidoneo per l'accesso alle urne di quest'anno da parte della Commissione elettorale, che riteneva non valida la sua candidatura. Il giorno successivo alla decisione della Commissione, Traustason ha presentato un nuovo elenco di firme ottenendo il sì per l'accesso al voto.