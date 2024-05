Papa Francesco a porte chiuse: "Il chiacchiericcio è roba da donne"

Secondo l'Ansa che cita il sito Silere non possum, Bergoglio si sarebbe lasciato andare a nuove dichiarazioni che sembrano destinate ad alimentare le polemiche iniziate nei giorni scorsi dopo le espressioni usate per parlare dei seminaristi omosessuali. Per il pontefice bisogna evitare di sparlare, "noi abbiamo i pantaloni, dobbiamo dire le cose"

Polemiche in vista in Vaticano per le nuove esternazioni di Papa Francesco. Dopo le espressioni usate per parlare degli omosessuali nei seminari, durante un incontro con i vescovi della Cei un paio di settimane fa, ieri avrebbe usato un’altra espressione colorita e colloquiale rivolta questa volta alle donne. In una riunione a porte chiuse con i giovani sacerdoti romani, il Pontefice ha ribadito che nelle parrocchie e nelle congregazioni bisogna evitare di sparlare, affermando che “il chiacchiericcio è una roba da donne”. Come riportato dall’Ansa che cita il sito ‘Silere non possum’, Bergoglio per dire che le cose vanno dette con trasparenza, avrebbe aggiunto: "Noi abbiamo i pantaloni, dobbiamo dire le cose".