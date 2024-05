Trump replica a De Niro: "È uno scemo malridotto"

Mondo

Usa Weekly News, Biden e Trump si sfideranno in due dibattiti tv

È ufficiale: Joe Biden e Donald Trump si sfideranno in due dibattiti televisivi, il 27 giugno e il 10 settembre. Il primo, condotto dai giornalisti Jake Tapper e Dana Bash, sarà live su Cnn in prime time ad Atlanta senza pubblico, con i candidati che risponderanno a turno alle domande di un moderatore mentre l’altro avrà il microfono disattivato. Il secondo incontro-scontro sarà invece su Abc, anche se sui social il duello tra i due leader è già iniziato. O forse mai finito A cura di Valentina Clemente

Dibattiti – Il futuro dell’America passa per due date: 27 giugno e 10 settembre, quando Joe Biden e Donald Trump si confronteranno in vista del 5 novembre 2024. I due protagonisti hanno già iniziato a provocarsi a vicenda sui social: "Scegliamo le date, ho sentito dire che sei libero il mercoledì", ha ironizzato Biden, riferendosi all’unico giorno della settimana in cui non c’è udienza nel processo Stormy Daniels. Il tycoon ha accettato ma ha rilanciato la sfida per un terzo dibattito il 2 ottobre su Fox News. La campagna di Biden, però, si è fermata ai primi due

Perché questi dibattiti sono "diversi" – La proposta di Biden di sfidare il rivale Trump, lanciata via social rompe alcune tradizioni. Supera la commissione che da decenni organizza i dibattiti elettorali e ha escluso il pubblico live per evitare i tifi da stadio. Escluso per ora dal dibattito della Cnn il candidato indipendente Robert F. Kennedy Jr, perché non raggiunge il 15% delle intenzioni di voto