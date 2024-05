Elezioni in Sudafrica, aperti i seggi per le legislative

Aperte le urne da questa mattina per gli elettori che dovranno scegliere i 400 deputati che, a loro volta, eleggeranno il prossimo presidente ascolta articolo

Oggi è stato dichiarato giorno festivo in Sudafrica, dove sono aperti da questa mattina i seggi per le elezioni legislative. Secondo le previsioni, circa 27,6 milioni di elettori registrati voteranno fino alle 21:00 (la stessa ora in Italia) per scegliere 400 deputati, che a loro volta eleggeranno poi il prossimo presidente. Il voto potrebbe segnare una battuta d'arresto storica per l'Anc, al potere dalla fine dell'apartheid.

A giugno l'elezione del Presidente I risultati finali non sono attesi prima del fine settimana. I cittadini sono chiamati a eleggere i deputati che poi, a giugno, eleggeranno il nuovo Presidente. Questa mattina i primi ad arrivare alle urne sono stati gli elettori fedeli all'African National Congress (ANC), in particolare quelli più anziani che hanno sperimentato la segregazione razziale. Coloro che non potevano viaggiare durante il D-Day, ovvero circa 1,6 milioni di elettori tra invalidi, anziani, prigionieri, agenti di polizia o giornalisti, hanno potuto votare in anticipo nelle gionrate di lunedì e martedì.

Cittadini alle urne in Sudafrica - ©Getty

Come funziona il voto Sono circa 27,6 milioni gli elettori registrati che voteranno per le liste proporzionali. Dovranno verificare due schede separate per eleggere i propri deputati: una blu con liste composte a livello nazionale, una seconda arancione, che presenta più o meno gli stessi partiti ma con un mix di nomi più locali. Infine, dovranno formare una croce su una terza scheda, di colore rosa, per eleggere le loro assemblee provinciali e se ne andranno con il pollice segnato con inchiostro indelebile, per limitare le frodi.