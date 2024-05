Corea del Nord, spazzatura verso il Sud con palloncini aerostatici

I rifiuti lanciati comprendevano bottiglie di plastica, batterie, pezzi di scarpe e persino letame. Lo aveva annunciato già la scorsa domenica il vice ministro della Difesa nordcoreano, Kim Kang Il, che aveva detto che l’iniziativa sarebbe stata una risposta ai palloncini che regolarmente vengono inviati dalla Corea del Sud verso quella del Nord dagli attivisti sudcoreani per i diritti umani

Decine e decine di palloncini aerostatici "carichi" di rifiuti. Più di 200, secondo l'agenzia sudcoreana Yonhap che denuncia l'ultima "iniziativa" della Corea del Nord con i grandi palloncini caduti in varie zone della Corea del Sud, fino alla provincia di Gyeongsang meridionale, carichi immondizia, bottiglie di plastica, batterie, pezzi di scarpe e anche letame. I militari sudcoreani hanno invitato la popolazione a non toccare nulla e a segnalare eventuali 'ritrovamenti'. Le immagini diffuse dalla Yonhap mostrano sacchetti di plastica attaccati con lo spago a grandi palloncini bianchi che portano anche carta igienica. Per i militari sudcoreani si tratta di una "palese violazione del diritto internazionale", di una "seria minaccia alla sicurezza della nostra popolazione"