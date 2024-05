Il secondo uomo più ricco d'India Gautam Adani accusato di truffa

Il colosso indiano dell’energia Adani Group, guidato dal secondo uomo più ricco del Paese, Gautam Adani, è finito nell'occhio del ciclone dopo che il Financial Times lo ha accusato, per la seconda volta in pochi mesi, di truffare le società a cui fornisce il carbone importato dall’estero. Il quotidiano britannico, come riporta Il Sole 24 Ore, ha preso visione di una serie di documenti venuti in possesso dell’Organized crime and corruption project (Occrp) che dimostrerebbero come la società indiana compri carbone di bassa qualità, rivendendolo ai propri clienti al prezzo di un prodotto di livello superiore.