Iran, i soccorsi all'elicottero del presidente Raisi

L’elicottero del convoglio del presidente dell'Iran, Raisi, è stato coinvolto in un incidente e tutti i membri a bordo del mezzo sono morti. Nelle immagini dell'agenzia Isna sono ripresi i soccorritori che si stanno recando sul luogo dell'incidente. La zona, nell'Azerbaigian orientale, è colpita dal maltempo, che pare essere una delle cause dell'incidente (SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA).

