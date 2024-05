Iran, le preghiere per il presidente Raisi, dopo l'incidente

Appena trapelata la notizia dell'incidente la televisione di Stato ha trasmesso i cittadini che si sono riuniti per pregare per il loro leader

Dopo la morte improvvisa del presidente Ebrahim Raisi (IL LIVEBLOG) i media iraniani hanno invitato le persone a raccogliersi in preghiera. La televisione di Stato ha trasmesso i cittadini che si sono riuniti per pregare per il loro presidente, morto dopo un incidente, dalla dinamica non ancora precisata, al suo elicottero. La tv di Stato iraniana inoltre ha trasmesso immagini di fedeli in preghiera nel Santuario dell'Imam Reza nella città di Mashhad, uno dei luoghi più sacri dell'Islam sciita.

