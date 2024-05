Usa, arrestato il numero uno al mondo di golf Scottie Scheffler

Il numero uno al mondo di golf, Scottie Scheffler, è stato arrestato dalla polizia nel Kentucky, vicino al Valhalla Golf Club di Louisville, a pochi minuti dall'inizio del secondo round del campionato di Pga (l’organizzazione che cura i principali tour di golf negli Stati Uniti). Un video, girato dal giornalista di Espn Jeff Darlington , mostra Scheffler ammanettato che, all’alba di venerdì 17 maggio, viene portato via dalla polizia. A innescare l’arresto sarebbe stato il tentativo, da parte del campione, di aggirare un ingorgo causato da un incidente mortale vicino al campo da golf, nel quale un pedone ha perso la vita per un urto con un autobus. Scheffler avrebbe superato un agente della polizia di Louisville, che gli aveva intimato di accostarsi, senza fermarsi. Secondo il giornalista di Espn Jeff Darlington, si sarebbe trattato di un “malinteso”.

La foto segnaletica

Nel video pubblicato dal giornalista, si sentono i poliziotti promettere che Scheffler “andrà in prigione”. Poche ore dopo l'arresto, il dipartimento penitenziario metropolitano di Louisville ha rilasciato una foto segnaletica del golfista Scottie Scheffler in tuta arancione da detenuto. Non è chiaro ancora quanto tempo il golfista dovrà trascorrere in detenzione e nessun commento è stato fatto sull’arresto. Sulle dinamiche, resta la sola testimonianza del cronista Darlington che afferma che il campione, dopo essersi fermato a circa 20 metri dal punto in cui glielo aveva chiesto l’agente, sarebbe stato subito fatto uscire dalla vettura, spinto contro la macchina e ammanettato.