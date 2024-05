Re Carlo sarà alla commemorazione del D-Day in Francia

Quello in programma tra una ventina di giorni è, di fatto, il primo viaggio all'estero del sovrano britannico dopo la diagnosi di cancro dello scorso febbraio. Altri possibili impegni come il Royal Ascot e Trooping the Colour a giugno saranno soggetti al parere dei medici

Secondo quanto rende noto Buckingham Palace, Re Carlo III parteciperà alla commemorazione dell'80esimo anniversario del D-Day, lo sbarco degli alleati in Normandia durante la Seconda Guerra Mondiale, in calendario per il prossimo 6 giugno. Si tratterà del primo viaggio all'estero del 75enne sovrano britannico dopo la diagnosi di cancro dello scorso 5 febbraio e la recente ripresa dell'attività pubblica esterna in patria sulla scia dei risultati definititi dai medici "incoraggianti" di una prima fase di terapie.