Usa, il salvataggio di un cucciolo di cane incastrato nel muro. VIDEO

I pompieri della città di Orange, in California, hanno salvato un cucciolo di cane intrappolato in un muro di casa. L'animale da compagnia si era intrufolato dietro alla vasca da bagno, dove è rimasto bloccato per due ore e mezza

Si chiama Faye il cucciolo di cane che domenica scorsa ha vissuto ore di agitazione, intrappolato fra le mura di casa propria, prima di essere salvato dai Vigili del fuoco della città di Orange, in California. L’animale da compagnia, secondo i pompieri, si era intrufolato in una “piccola porta di accesso idraulico” rimanendo bloccato sotto la vasca da bagno per oltre due ore e mezzo. A chiamare i soccorsi è stata la sua famiglia che, dopo aver tentato di farlo uscire in ogni modo, ha temuto che a Faye venisse a mancare l’aria dentro al piccolo pertugio nel muro.