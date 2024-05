McDonald's contro caro-prezzi, lancia in Usa pasto a 5 dollari

Spettacolo

Crocs, arrivano quelle realizzate con Simone Rocha, le collaborazioni

Le Crocs, calzature dall'estetica divisiva, da sempre al centro del dibattito su stile e comodità, sono tornate in cima alle ricerche (e ai desideri) di shopping di molti anche grazie ad alcune collaborazioni pensate per questa stagione. Ecco gli ultimi drop da cercare online e in store

Le Crocs Limited Edition realizzate da Simone Rocha, designer irlandese di culto nel Regno Unito e non solo, stanno già facendo impazzire gli appassionati delle calzature di gomma in tutto il mondo. In queste ore è iniziata la caccia alle creazioni apparse per la prima volta in passerella nell'ambito della collezione Spring/Summer 2024 i cui prezzi sono variabili e dipendono dalla lavorazione del modello in questione. In foto, una versione ingioiellata della versione Siren, Crocs col tacco largo, di gran tendenza da qualche stagione

Simone Rocha ha aggiunto perle e cristalli, decorazioni onnipresenti nelle sue collezioni, ai modelli Siren Clog, Classic Clog (l'iconica ciabatta bassa col cinturino dietro la caviglia) e al Quick Trail, che è una vera e propria scarpa in gomma con allacciatura regolabile frontale (in foto). Comodità, romanticismo e glamour si fondono in questa collaborazione che online ha fatto registrare già vari sold-out