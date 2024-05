Texas, aurora boreale illumina la città di San Antonio. VIDEO

Uno spettacolare gioco di luci ha illuminato, nelle prime ore del mattino di sabato 11 maggio, i cieli sopra la città di San Antonio, in Texas. Per la prima volta da decenni, una tempesta geomagnetica, tipica di latitudini settentrionali, è stata visibile per ore in tutte le regioni centrali degli Stati Uniti: dalla California al Missouri, passando per il North Carolina. Molti cittadini sono scesi in strada per assistere e filmare con il cellulare un fenomeno che non si verificava con quest’intensità da vent’anni. E che rischia di ripetersi nei prossimi giorni.