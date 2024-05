Elezioni presidenziali in Lituania, al ballottaggio Nauseda e Simonyte

Mondo

Il presidente russo Vladimir Putin ha incaricato lo Stato Maggiore Generale di avviare esercitazioni sull'uso di armi nucleari non strategiche. Le esercitazioni saranno dedicate 'ai preparativi e al dispiegamento' di armi nucleari tattiche e hanno come obiettivo quello di 'garantire l'integrità territoriale e la sovranità dello Stato russo'. Ecco una stima delle testate nucleari all’interno dell’arsenale russo, secondo la Federation of American Scientists