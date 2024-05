Cambridge cancella la parola "anglosassone": usata da suprematisti

L’università di Cambridge cancella la parola Anglosassone. La rivista del Dipartimento di Storia, finora chiamata “Anglo-Saxon England”, Inghilterra Anglo-Sassone, cambierà il nome in Early Medieval England and its Neighbours, Inghilterra Alto-Medievale e i suoi vicini. L’università ha detto che questo cambiamento ha rappresentato “la natura internazionale, interdisciplinare e in continuo mutamento della ricerca in questo campo”.

La risposta dell’università

Un portavoce di Cambridge University Press ha affermato che “la rivista continuerà a usare il termine “Anglo-Sassone” in quanto continuerà a pubblicare una vasta gamma di ricerche accademiche sull’Inghilterra e i vicini dal quinto all’undicesimo secolo”. Già nel 2023 in alcune lezioni dell’università inglese veniva avanzata la teoria che gli Anglo-Sassoni non sarebbero mai esistiti come gruppo distinto, in uno sforzo per "indebolire i miti del nazionalismo”.