Kenya, uomo si rifugia da alluvione per 5 giorni su un albero: è salvo

È stato l’istinto a salvarlo. In Kenya, devastato negli ultimi giorni da alluvioni e inondazioni, un uomo si è rifugiato sopra un albero a Garissa (zona est del Paese) per cercare di sopravvivere alla forza distruttiva dell’acqua. È rimasto bloccato tra i rami per cinque giorni fino a quando, per fortuna, la Croce Rossa locale è arrivata in suo soccorso facendolo scendere e fornendogli le cure necessarie.