Primo maggio, scontri e tensioni a Istanbul: oltre 200 arresti. VIDEO

La polizia è intervenuta, usando lacrimogeni e proiettili di plastica, per bloccare un corteo che avanzava verso la zona rossa

Un primo maggio di scontri a Istanbul, dove la polizia turca è intervenuta per bloccare un corteo che avanzava vero la zona rossa (qui il liveblog sulle manifestazioni in Italia). Un duro intervento con lacrimogeni e proiettili di plastica si è concluso con oltre 200 arresti, secondo l'organizzazione dei giuristi per la libertà.