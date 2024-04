Regno Unito, oggi il ritorno in pubblico di re Carlo III dopo tre mesi

Re Carlo III riprende oggi le sue attività pubbliche dopo un'interruzione di tre mesi dovuta alla malattia che lo ha colpito. Per la sua prima apparizione il monarca britannico si recherà con la moglie Camilla in un centro oncologico dove incontrerà il personale medico e i pazienti. I medici che hanno in cura il sovrano si dicono "sufficientemente soddisfatti" da consentire questa ripresa graduale, adattata al suo stato di salute, ma Carlo non è ancora guarito e i suoi impegni saranno "attentamente calibrati" in "stretta consultazione con i suoi medici", ha detto Buckingham Palace, annunciando venerdì scorso la ripresa di "un certo numero" di impegni.

Gli appuntamenti di giugno

Il re e la regina inoltre riceveranno a giugno, in una data non specificata, l'imperatore Naruhito del Giappone e sua moglie, l'imperatrice Masako, per una visita di stato su invito del governo britannico. Altri possibili impegni, il Royal Ascot, l'80esimo anniversario del D-Day, Trooping the Colour a giugno, saranno soggetti al parere dei medici, ha spiegato Buckingham Palace secondo cui i dottori sono "molto incoraggiati dai progressi compiuti finora e rimangono ottimisti sul fatto che la guarigione del re continuerà"