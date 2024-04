Cina, a maggio partirà il volo diretto più lungo in termini di distanza

Il decollo è programmato per il prossimo 11 maggio. La compagnia aerea China Southern Airlines effettuerà il collegamento da Shenzhen a Città del Messico per una durata minima di 16 ore di volo

La compagnia aerea China Southern Airlines si prepara ad inaugurare il prossimo 11 maggio il collegamento Shenzhen-Città del Messico, che con i suoi 14.147 chilometri diventerà il volo passeggeri non-stop più lungo in termini di distanza in partenza da un aeroporto del Paese. Lo riporta la Cnn .

Due voli a settimana

Il volo ci sarà due volte alla settimana. L’andata il martedì e il sabato ed avrà una durata stimata in 16 ore. Il ritorno ogni mercoledì e sabato sarà poco più lungo: circa 21 ore e 20 minuti. Previsto uno scalo a Tijuana, in Messico per il rifornimento di carburante, durante il quale i passeggeri dovranno rimanere a bordo. La China Southern Airlines già opera il collegamento passeggeri diretto a maggiore percorrenza in partenza da un aeroporto cinese con il volo Guangzhou-New York, che copre una distanza di 12.871 chilometri.