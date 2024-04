Cina, la copia dell'isola greca di Santorini fa il giro del web

E se vi dicessimo che Santorini si trova in Cina? No, non si tratta di un grave errore di geografia e nemmeno di un sogno, ma di un villaggio cinese che ha imitato l’iconica isola greca. Il Resort Santorini Dali, nella provincia meridionale dello Yunnan, ha riprodotto in maniera fedele tutte le caratteristiche tipiche di Santorini: dalle case bianche con il tetto blu al colore cristallino del mare. Il luogo, grazie ad alcuni video su TikTok, è diventato un vero e proprio fenomeno social.

La Fake Santorini

Quella che ormai è nota come “Finta o Fake Santorini” si estende per circa 14 km quadrati (l’isola greca è invece di circa 76 km quadrati) e si affaccia sul lago Erhai il cui colore cristallino vuole imitare le atmosfere del mar Egeo. Nel resort è possibile vivere un’esperienza completa con case arroccate in cima alle scogliere e ristoranti in stile greco. Secondo quanto riporta The Sun, il costo per realizzare questo luogo è stato di circa 1 miliardo di sterline e la scelta di imitare Santorini non è stata casuale: a quanto pare è una delle location più amate dalle coppie cinesi. Dali è così diventata una popolare località turistica, soprattutto per coloro che non possono permettersi un viaggio in Grecia.