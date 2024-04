Usa, decine di tornado in Oklahoma: almeno 5 morti. VIDEO

Sulphur, nell'Oklahoma centro-meridionale, è stato particolarmente colpito sabato sera, con video e immagini pubblicati sui social media che mostrano decine di edifici fatti a pezzi. Un camion postale giaceva precariamente sopra le macerie di un edificio e alberi, mostrava un filmato, con blocchi di calcestruzzo e travi di legno sparsi ovunque. Le squadre di soccorso sono andate di casa in casa e di veicolo in veicolo alla ricerca di vittime o sopravvissuti. Il governatore dell'Oklahoma, Kevin Stitt, parlando dalla cittadina duramente colpita, ha detto che quattro persone sono morte. Il danno a Sulphur, dove una donna è morta quando il tornado si è abbattuto di notte, è stato il peggiore che abbia visto nei suoi sei anni in carica, ha detto in una conferenza stampa. "Sembra che ogni attività commerciale in centro sia stata distrutta adesso", ha detto, aggiungendo: "Grazie a Dio... non c'erano molte persone qui alle 22:30 di sera".

Dichiarato stato d'emergenza di un mese

Stitt ha dichiarato lo stato di emergenza di 30 giorni per accelerare gli aiuti a 12 delle contee più colpite e ha affermato di essere in contatto con le autorità federali per ricevere assistenza. Un uomo in Iowa, ferito da un tornado venerdì, è poi morto in ospedale, ha detto la sua famiglia all'agenzia locale Ketv NewsWatch 7. Più di 25.000 case in Texas e più di 19.000 in Oklahoma erano senza elettricità domenica pomeriggio, ha riferito il sito web Poweroutage.us. La regione è nota per la frequenza e la potenza dei tornado che rimbombano ogni primavera.