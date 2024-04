Caldo record in Myanmar per aprile, indice di calore a 48.2°

Ondate di caldo più lunghe, intense e frequenti

Non è una novità. L’Asia sta soffrendo sotto un’ondata di calore estremo che sta mettendo a dura prova tutte le regioni. L’Organizzazione Mondiale della Meteorologia dell’ONU ha infatti dichiarato che il continente si sta scaldando a un ritmo particolarmente elevato. Temperature elevate che stanno portando a conseguenze allarmanti per la salute dei cittadini. Ricerche scientifiche hanno mostrato come il cambiamento climatico abbia incrementato le cosiddette heatwaves, ovvero le ondate di caldo, che stanno diventando anche più lunghe e più intense, come rende noto il Times of India.