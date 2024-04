Usa, alleati di Trump incriminati per truffa elettorale in Arizona

Nuova batosta per Donald Trump. Una decina di suoi alleati e fedelissimi, tra i quali l'ex capo dello staff della Casa Bianca Mark Meadows e l'ex avvocato Rudy Giuliani, sono indagati. Lo riporta la Cnn. Un Gran Giurì dell'Arizona ha incriminato gli alleati dell'ex presidente americano per i loro sforzi di ribaltare la sua sconfitta alle elezioni del 2020, compresi i falsi elettori di quello Stato e diversi individui collegati alla sua campagna. Tra gli incriminati c'è anche Boris Epshteyn, ex assistente della Casa Bianca che è ancora uno dei più stretti consiglieri di Trump. Il tycoon, come per l'indagine sui falsi elettori in Michigan, è indicato come cospiratore "non incriminato".