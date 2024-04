Iran, rapper condannato a morte. Partecipò a proteste per Mahsa Amini

L'artista, 33 anni, famoso per le sue canzoni di protesta sulle questioni sociali del suo Paese e contro il governo, è accusato di "corruzione sulla terra". Nel 2022 era stato incarcerato per avere partecipato alle manifestazioni antigovernative scoppiate in varie città del Paese dopo la morte della 22enne Amini

La carriera

Toomaj Salehi, 33 anni, è un rapper iraniano noto principalmente per canzoni di protesta su questioni sociali dell'Iran e sulle politiche del governo della Repubblica islamica dell'Iran. Era stato arrestato in passato per accuse relative al contenuto dei suoi brani. Nel 2022 era stato incarcerato per avere partecipato alle proteste antigovernative scoppiate in varie città del Paese dopo la morte di Mahsa Amini, la 22enne che ha perso la vita dopo essere stata messa in custodia perché non portava correttamente il velo, obbligatorio in pubblico in Iran.