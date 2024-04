Parigi, minaccia di farsi esplodere al consolato d'iran: arrestato

Una persona è stata fermata dopo essersi asserragliata in un edificio del consolato iraniano nel 16esimo arrondissement. Avrebbe detto di voler "vendicare il fratello". Contrariamente a quanto era trapelato inizialmente, le forze dell'ordine hanno fatto sapere di non aver trovato alcun esplosivo su di lui. Mobilitata la Bri, l'unità d'elite della polizia francese

Un uomo ha minacciato di farsi esplodere al consolato iraniano nel 16esimo arrondissement di Parigi, per poi essere fermato e arrestato dalla polizia: avrebbe detto di voler "vendicare il fratello". In un primo momento si era detto che il sospettato, che era stato visto entrare nell'edificio verso le 11 di mattina, avrebbe avuto con sé una granata o un giubbotto esplosivo. La polizia della capitale francese, citata da Reuters, ha però poi fatto di non aver trovato materiale esplosivo su di lui. La zona del consolato è stata interamente transennata e resa inaccessibile a chiunque non faccia parte dei servizi di sicurezza. Il traffico sulle linee della metropolitana che servono il quartiere è interrotto.