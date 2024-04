Amsterdam, vietata la costruzione di nuovi hotel

Il numero di soggiorni in albergo, inoltre, non potrà superare i 20 milioni all'anno. Si potranno aprire nuove strutture solo in caso di chiusure ascolta articolo

Dove vai se l’albergo non ce l’hai? La città olandese di Amsterdam potrebbe vietare la costruzione di nuovi hotel. A dirlo è il consiglio della Capitale che, mercoledì 17 aprile, ha fatto sapere che l'intera città diventerà una cosiddetta "no-zone" per i nuovi alberghi: l’obiettivo è quello combattere l'eccesso di turismo. Inoltre, il numero di soggiorni in hotel all'anno non dovrà superare i 20 milioni.

Il provvedimento Con questa norma Amsterdam, come riporta il quotidiano olandese De Telegraaf, farà sparire le ultime eccezioni che consentivano ancora la costruzione di nuovi hotel in città. Ora, un nuovo albergo sarà consentito solo se un altro chiude e se il numero di posti letto non aumenta. "È preferibile che il nuovo hotel sia situato fuori dal centro della città. Inoltre, deve esserci un miglioramento qualitativo dell'hotel, come la modernizzazione o la sostenibilità", spiega il Comune. Negli ultimi giorni, alcuni nuovi hotel stanno sorgendo perché avevano già ricevuto un'autorizzazione in precedenza.

I dati Come spiega De Telegraaf, nel 2023 ad Amsterdam ci sono stati più di 20,6 milioni di pernottamenti in hotel. Questo dato non comprende quelli in case vacanza, B&B e crociere. Negli ultimi anni, le politiche alberghiere sono diventate sempre più severe. Nel 2017, ad esempio, è stata istituita la cosiddetta “ politica dei pernottamenti”, con condizioni di ogni tipo per i nuovi hotel.