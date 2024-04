La Lok Sabha è l'assemblea parlamentare eletta con il maggior numero di votanti al mondo. Lo scaglionamento del voto serve ad organizzare le elezioni in un paese tra i più popolosi. Il primo ministro Modi - che corre per un terzo mandato consecutivo - è tra i favoriti ascolta articolo

Domani inizia la maratona elettorale in India, il paese più popoloso del mondo con i suoi 1,4 miliardi di abitanti. Dal 19 aprile al 1 giugno si vota. Sei settimane in cui quasi 950 milioni di aventi diritto al voto saranno chiamati alle urne per rinnovare la Lok Sabha, la camera bassa del Parlamento che, insieme alla camera alta, il Rajya Sabha, compone l’organo legislativo indiano. Narendra Modi, il premier indiano è in corsa per un terzo mandato.

I risultati del voto verranno annunciati il 4 giugno Lo scaglionamento del voto deve servire ad organizzare le elezioni garantendo sicurezza in tutti i seggi. L'India ha una superficie di 3,3 milioni di km quadrati. Le distanze sono enormi, i mezzi di trasporto non sempre riescono a coprirle. Bisogna percorrere 39 km a piedi per raggiungere un villaggio dello Stato del Pradesh e poter raccogliere il voto di ogni elettore.

Il sistema elettorale: maggioritario uninominale secco La maggioranza necessaria per governare è di 272 su 543 parlamentari. I membri della Lok Sabha sono eletti per cinque anni in rappresentanza di una singola circoscrizione. Il sistema elettorale utilizzato in India è quello del maggioritario uninominale secco. Il primo ministro Modi - che corre per un terzo mandato consecutivo - dovrà affrontare la coalizione di partiti Alleanza nazionale indiana per lo sviluppo inclusivo (acronimo "India") capeggiata da Congresso nazionale indiano e di cui fanno parte il presidente del Congresso Mallikarjun Kharge, e i fratelli Rahul e Priyanka Gandhi, figli dell'ex primo ministro Rajiv Gandhi e di Sonia Gandhi.

L' opposizione è frammentata

Sono oltre venti i partiti indiani che si sono coalizzati per sfidare il Bharatiya Janata Party (BJP) di Narendra Modi. A sei mesi dalla sua nascita, l' opposizione è già in subbuglio per l'uscita di Nitish Kumar, un leader regionale, dalla coalizione di governo nello Stato settentrionale del Bihar e il suo rientro nel BJP. Nel frattempo il premier Narendra Modi sembra inarrestabile. A dicembre, il BJP ha conquistato Chhattisgarh, Rajasthan e Madhya Pradesh nel cuore dell'India.



Modi al governo da 10 anni Tra le minoranze indiane, in particolare i 230 milioni di musulmani del paese, la prospettiva di altri cinque anni con un primo ministro che si definisce "chowkidar" - o custode – è un problema. Sono in molti a non sentirsi protetti da lui. Quando Modi si è candidato per la prima volta a primo ministro, dieci anni fa, lo ha fatto promettendo infrastrutture, sviluppo e lotta alla corruzione. Modi ha nominato nazionalisti indù ai vertici del governo, dandogli il potere di apportare modifiche radicali alla legislazione, trasmettendo paura tra i musulmani che vivono nel paese. Nel 2019 è tornato a vincere, e successivamente ha abrogato l'autonomia speciale del Kashmir – l'unico stato a maggioranza musulmana dell'India. Il suo governo ha attuato una controversa legge sulla cittadinanza considerata da molti discriminatoria nei confronti dei musulmani. approfondimento Elezioni India, Modi trionfa: il Paese conferma la strada nazionalista