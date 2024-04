Dubai, alluvione e allagamenti dopo le piogge torrenziali

L'Aeroporto Internazionale di Dubai (DXB), il più trafficato al mondo per il trasporto di passeggeri internazionali, ha emesso un avviso urgente attraverso un post su X, raccomandando di evitare di recarsi allo scalo a meno che non sia strettamente necessario

Continua l’allarme maltempo negli Emirati Arabi. La sfavillante Dubai è in tilt a causa delle incessanti piogge che dalla notte di lunedì stanno interessando la città nel deserto. In due giorni sono scesi 254 millimetri di pioggia – dicono gli esperti- quanta normalmente ne cade in circa due anni. Secondo i media locali si tratta della più grande alluvione mai vista prima della formazione degli Emirati Arabi Uniti risalente al 1971. Strade inondante, file interminabili lungo le superstrade a sei corsie. L’aeroporto della capitale araba, il più trafficato al mondo, è paralizzato. Ed intanto si contano le prime vittime di queste piogge torrenziali.

Voli in ritardo o deviati

L'aeroporto internazionale di Dubai (Dxb) consiglia di "non raggiungere lo scalo se non assolutamente necessario: i voli subiscono ritardo o deviazioni" a causa delle piogge torrenziali che hanno causato vaste inondazioni negli Emirati Arabi Uniti e in altri Paesi del Golfo. Le immagini pibblicate sul web parlano da sole. Fiumi di acqua sulle piste dell'aeroporto. Decine di voli cancellati e deviati per la tempesta. Lunghe code di taxi all’hub. "Stiamo lavorando 24 ore su 24 per rispondere all'emergenza", afferma l'aeroporto. La compagnia aerea di punta di Dubai, Emirates, ha cancellato tutti i check-in mercoledi' poiche' il personale e i passeggeri hanno avuto difficoltà ad arrivare e partire, con le strade di accesso allagate e alcuni servizi metropolitani sospesi..