Belgio, polizia ordina chiusura conferenza delle destre a Bruxelles

Un gruppo di agenti ha comunicato la revoca dei permessi agli organizzatori della conferenza “National Conservatism” in corso nella capitale belga, dove erano previsti gli interventi del premier ungherese Viktor Orban e del leader conservatore francese Éric Zemmour. Al momento dell’intervento della polizia erano presenti in sala 400 persone che ascoltavano l'intervento dei britannici Nigel Farage e Suella Braverman

Gli interventi

Al momento dell'intervento della polizia la conferenza era in corso con oltre 400 partecipanti, mentre sul palco stavano parlando il leader conservatore britannico Nigel Farage e l'ex ministra agli interni Suella Braverman. La sede della conferenza era stata cambiata tre volte in 48 ore, l'ultima della quali nella notte "dopo inammissibili intromissioni del sindaco di Etterbeck, che ha fatto pressione sull'albergo Sofitel per annullare la prenotazione", hanno spiegato gli organizzatori. La kermesse aveva preso il via tra le tensioni, con saracinesche sbarrate e un cordone della polizia all'ingresso.