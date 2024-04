Medioriente, Di Maio: "Impegno comune per evitare il peggio”. VIDEO

L'inviato dell'Ue per il Golfo, riferendosi alle crescenti tensioni Iran-Israele, dice che Bruxelles “deve essere in prima linea nel cercare di fermare l’escalation. Ha la credibilità per farlo, insieme ai nostri alleati, gli Stati Uniti. E soprattutto insieme ai partner dei Paesi del Golfo”

“Serve un impegno comune per riuscire a evitare il peggio nella regione. Sabato notte si è materializzato il peggior incubo per Israele”. Lo ha detto intervenendo a Sky TG24 l'inviato dell'Ue per il Golfo, Luigi Di Maio, riferendosi alla crisi Iran-Israele (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI). “Quanto successo dimostra che l’Iran è pronto ad attaccare direttamente anche gli altri Paesi della regione che ha minacciato in passato”, ha aggiunto l’ex vicepremier italiano. “L’Unione europea deve essere in prima linea nel cercare di fermare l’escalation. Ha la credibilità per farlo, insieme ai nostri alleati, gli Stati Uniti. E soprattutto insieme ai partner dei Paesi del Golfo. La tensione in Medioriente fa temere anche per episodi che magari nessuno intenzionalmente compie ma che possono scatenare una guerra in tutta l’area. E sarebbe un conflitto che costringerebbe anche le super potenze mondiali a prendere posizione”.