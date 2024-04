È massima l’allerta anche in Italia, dopo l'attacco dell'Iran a Israele, con un aggiornamento degli obiettivi sensibili da tenere sotto controllo ( TUTTE LE NEWS LIVE ). Il ministro dell’Interno Piantedosi ha convocato per oggi pomeriggio il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica al Viminale, con i vertici delle forze di Polizia e dell’Intelligence. Stasera, invece, si riuniranno le commissioni Esteri di Camera e Senato, con le audizioni di Tajani e Crosetto.

Massima allerta in Italia

Il Comitato si riunisce dalle 15. Una mossa necessaria, dopo l’attacco scagliato durante la notte di sabato dall’Iran contro Israele che ha avuto inevitabili ripercussioni anche in Italia, con l’ennesimo ’aggiornamento’ degli obiettivi sensibili da tenere sotto il massimo controllo da parte delle autorità. E così, come già avvenuto dopo il 7 ottobre, con strutture ed edifici riconducibili a Israele e Palestina, l’allerta è stata innalzata al massimo livello anche per le rappresentanze iraniane in Italia. Attenzione puntata, in particolare, su ambasciate e consolati, ma anche associazioni e luoghi di aggregazione vicini a Teheran.