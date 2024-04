Elezioni in Corea del Sud, lo scenario politico

Si vota il 10 aprile, per la nuova Assemblea nazionale. Si tratta di una sorta di referendum di medio termine per il presidente Yoon Suk Yeol e il suo PPP. Ma è anche un test per il Partito Demorcatico (PD), all'opposizione

Il 10 aprile i cittadini della Corea del Sud vanno alle urne per scegliere una nuova Assemblea nazionale composta da 300 membri. Questa tornata elettorale viene vista come una sorta di referendum di medio termine sul presidente Yoon Suk Yeol. Ma, come ricorda il New York Times, servirà anche come voto di fiducia nei confronti del Partito Democratico (PD), all’opposizione, ma che ha detenuto la maggioranza nell’Assemblea negli ultimi quattro anni.

La situazione politica in Corea del Sud

Yoon ha vinto le elezioni presidenziali nel marzo 2022 con un margine sottilissimo e, tre mesi dopo, il suo People Power Party (PPP) ha vinto le sfide per sindaco e governatore provinciale della maggior parte delle grandi città. Ma due grossi handicap hanno ostacolato la sua presidenza: la mancanza di controllo del suo partito nell’Assemblea monocamerale e il basso indice di gradimento di Yoon stesso. Ora, in queste elezioni, una vittoria elettorale del suo partito potrebbe dare slancio ai quattro principali programmi di riforma di Yoon: assistenza sanitaria, istruzione, lavoro e sistemi pensionistici nazionali. Ma se l’opposizione dovesse ottenere una vittoria decisiva, ciò indebolirebbe ulteriormente la leadership di Yoon, come sottolineato da diversi analisti negli ultimi mesi. Al momento la Corea del Sud si trova ad affrontare una serie di problemi di difficile soluzione: l’economia rallenta, i prezzi immobiliari sono saliti alle stelle, la popolazione invecchia rapidamente e c’è un crescente divario di reddito. C’è poi anche la crescente minaccia nucleare e missilistica da parte della Corea del Nord.

La campagna elettorale

Da fine marzo il PPP - che, come detto, è al potere - e il Partito Democratico (PD), principale forza di opposizione, hanno intensificato le loro campagne elettorali. Il PPP si è concentrato in particolar modo sulle politiche di riforma, mentre il PD ha criticato aspramente il governo per i suoi fallimenti. Inoltre il leader del PD, Lee Jae Myung - accoltellato lo scorso gennaio, senza gravi conseguenze -, ha criticato l’amministrazione Yoon con accuse di corruzione.