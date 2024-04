Cecenia, il governo vieta la musica troppo veloce e troppo lenta

In Cecenia la musica dovrà avere un ritmo compreso tra gli 80 e i 116 BPM (battiti per minuto), e tutte le canzoni al di sopra o al di sotto di questa soglia saranno vietate. Lo ha deciso il governo della Paese, che è una repubblica che fa parte della Federazione russa. I vincoli sono solo per la musica composta all’interno del paese. L’obiettivo è garantire la “conformità delle opere musicali, vocali e coreografiche” alla “mentalità cecena”. Secondo quanto riportato da Grozny Inform, agenzia stampa legata al governo ceceno, la decisione è stata presa giovedì scorso, durante un incontro tra Musa Dadayev, il ministro della Cultura della Cecenia, e alcune associazioni di musicisti locali.

Riscrivere la musica

Entro il 1° giugno, quindi, i musicisti locali dovranno “riscrivere” la loro musica per adattare il ritmo delle loro canzoni alle nuove direttive, e chi non si adeguerà non potrà esibirsi in pubblico. Se il divieto sarà applicato anche alla musica prodotta all’estero garantirne l’applicazione sarà particolarmente problematico e impegnativo, dato che gran parte della musica pop contemporanea supera i 116 BPM.